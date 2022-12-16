Начальника управления Госстройнадзора челябинского Минстроя осудили за взятку

Евгению Ефименко назначили условный срок

Орджоникидзевский районный суд Магнитогорска вынес приговор начальнику управления Госстройнадзора регионального министерства строительства Евгению Ефименко. Об этом сегодня, 16 декабря, Первому областному информагентству сообщили в пресс-службе суда.

Суд установил, что 20 июля прошлого года обвиняемый через посредника получил от предпринимателя взятку в виде скидки на сумму более 387 тысяч рублей на приобретенный в автосалоне автомобиль «Киа-Соренто». В обмен на это Ефименко предоставил заключение о соответствии объекта незавершенного строительства требованиям проектной документации.

Преступление выявили сотрудники управления ФСБ по Челябинской области.

«Суд приговорил виновного к 5 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 4 года и штрафом 595 тысяч рублей. Также он лишен права занимать должности в органах власти и местного самоуправления сроком на 3 года»,— сообщили в суде.

Приговор вынесен по части 3 статьи 290 УК РФ («Получение взятки»).