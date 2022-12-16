Орджоникидзевский районный суд Магнитогорска вынес приговор начальнику управления Госстройнадзора регионального министерства строительства Евгению Ефименко. Об этом сегодня, 16 декабря, Первому областному информагентству сообщили в пресс-службе суда.
Суд установил, что 20 июля прошлого года обвиняемый через посредника получил от предпринимателя взятку в виде скидки на сумму более 387 тысяч рублей на приобретенный в автосалоне автомобиль «Киа-Соренто». В обмен на это Ефименко предоставил заключение о соответствии объекта незавершенного строительства требованиям проектной документации.
Преступление выявили сотрудники управления ФСБ по Челябинской области.
«Суд приговорил виновного к 5 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 4 года и штрафом 595 тысяч рублей. Также он лишен права занимать должности в органах власти и местного самоуправления сроком на 3 года»,— сообщили в суде.
Приговор вынесен по части 3 статьи 290 УК РФ («Получение взятки»).