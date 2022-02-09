Начальника управления Госстройнадзора челябинского Минстроя оставили в СИЗО

Евгения Ефименко обвинили в получении взятки

Сегодня, 9 февраля, Челябинский областной суд в апелляции оставил без изменения меру пресечения начальнику управления Госстройнадзора регионального министерства строительства. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

По данным следствия, в августе 2021 года начальник управления Госстройнадзора через посредника получил взятку от предпринимателя — скидку на покупку автомобиля за совершение незаконных действий по выдаче заключения о соответствии строительным нормам объекта незавершенного строительства в Челябинске.

В отношении Ефименко было возбуждено уголовное дело по пункту «в» части 5 статьи 290 УК РФ («Получение взятки»).

Ленинский районный суд Магнитогорска отправил его в СИЗО.

«Челябинский областной суд, рассмотрев в апелляционном порядке досудебный материал в отношении Евгения Ефименко, оставил без изменения постановление Ленинского районного суда Магнитогорска от 29 января 2022 года. Данным постановлением Ефименко избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 27 марта 2022 года», — сообщили в пресс-службе облсуда.

Адвокат ходатайствовал о более мягкой мере пресечения, в том числе о домашнем аресте.