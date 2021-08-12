Начальника пути станции Челябинск-Главный накажут за сход локомотива с рельсов

Возбуждено административное дело

Челябинская транспортная прокуратура провела проверку исполнения законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта после схода локомотива с рельсов 30 июля. Об этом сегодня, 12 августа, сообщили в пресс-службе ведомства.

Сход поезда случился во время маневровых работ на стрелочном переезде станции Челябинск-Главный. Выяснилось, что сотрудники неправильно содержали железнодорожные пути.

«В отношении начальника пути возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 6 ст. 11.1 КоАП РФ („Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта“)», — рассказали в ведомстве.

11 августа на станции Челябинск-Главный сошел с рельсов вагон грузового состава. Об этом сообщили в пресс-службе Центрального межрегионального следственного управления на транспорте.

По предварительной информации, ЧП случилось при роспуске состава из 63 вагонов. Сошла одна колесная пара. Пострадавших нет.

10 августа на этой же станции при роспуске вагонов два из них сошли с рельсов.

