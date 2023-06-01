Начальника подразделения ГУ МВД по Челябинской области отправили в СИЗО по делу о взятке

Силовика задержали сотрудники УФСБ совместно с коллегами из полицейского главка

Челябинский областной суд отправил в СИЗО начальника одного из подразделений ГУ МВД по региону. Его обвиняют в получении взяток (пункт «в» части 5 статьи 290 УК РФ). В случае подтверждения вины он будет уволен из правоохранительных органов, сообщили в областном полицейском главке.

«Противоправная деятельность сотрудника была пресечена в мае текущего года. Отдел собственной безопасности постоянно проводит мероприятия по исключению из рядов МВД подобных людей. К ответственности привлекаются как нарушившие закон сотрудники, так и их руководители», — прокомментировали в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

Силовик заключен под стражу до 2 июля.