Начальника отдела закупа агрофирмы «Ариант» в Челябинске поймали на взятке

Максима Бергера подозревают в причастности к теневому обороту зерна

Начальника отдела закупа крупнейшего государственного агропромышленного холдинга Челябинской области подозревают в причастности к теневому обороту зерна и получении взятки в крупном размере, сообщает пресс-служба регионального следственного управления СКР.



По версии следствия, в период с 5 ноября 2024-го по 10 декабря текущего представитель ООО «Агрофирма Ариант» через посредника получил от сельхозпроизводителя, являющегося получателем субсидии по нацпроекту, взятку за лоббирование интересов указанной организации при заключении и исполнении контрактов с агрофирмой, а также покровительство по службе при проверке и приемке поставляемых товаров.

Также в обязанности начальника входили мониторинг рынка закупаемых товаров и услуг, контроль выполнения планов закупа и внеплановых заказов, что способствовало лоббированию интересов коммерческой организации.

По данным ИА «Первое областное», размер взятки составляет 200 тысяч рублей.

Комплекс оперативно-разыскных мероприятий, в результате которого выявлены противоправные действия, реализован сотрудниками УФСБ по Челябинской области во взаимодействии со службой безопасности ООО «Агрофирма Ариант» и АО «Россельхозбанк».

Следственный комитет возбудил уголовное дело по пункту «в» части 5 статьи 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере).

Проводятся следственные действия.