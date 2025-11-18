Начальника челябинского пенитенциарного учреждения поймали на взятках от осужденного

Брал не деньгами, а материальными ценностями: стройматериалами и техникой

Начальник челябинского учреждения ФСИН задержан по подозрению в получении взяток от осужденного за покровительство. Следователем СО по Металлургическому району возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба ведомства.

По данным следствия, в течение почти двух лет, с 1 января 2024-го по 1 ноября 2025 года, 39-летний подозреваемый получил от сидельца телевизор, строительный вагончик и стройматериалы стоимостью не менее 150 тысяч рублей. Взамен — оказывал покровительство: способствовал созданию благоприятных условий содержания осужденного, закрывал глаза на нарушения режима, изменял условия содержания в положительную сторону, а также разрешал использовать запрещенные предметы, в том числе мобильные телефоны и иные технические средства.

Преступление выявлено сотрудниками УФСБ России по Челябинской области и УСБ ГУФСИН России по региону, которыми осуществляется оперативное сопровождение по уголовному делу, возбужденному по пункту «в» части 5 статьи 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере).



По месту жительства и работы подозреваемого прошли обыски, решается вопрос о предъявлении ему обвинения и избрании меры пресечения. Также следователи ищут допэпизоды преступной деятельности.