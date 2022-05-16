Сегодня, 16 мая, суд в Москве изберет меру пресечения начальнику отдела по противодействию коррупции Челябинской таможни Владимиру Гефелю. Его подозревают в вымогательстве (статья 163 УК РФ), сообщает телеграм-канал «112».
По предварительной информации, Гефель организовал целую схему по требованию денег от бизнесменов. В ответ высокопоставленный таможенник помогал коммерсантам в перевозках через границу России из Казахстана. Правоохранители заинтересовались увеличением поставок и заподозрили, что через границу проходит контрабандный товар.
На звонок Первого областного информагентства в пресс-службе Челябинской таможни не ответили.