Главного борца с коррупцией Челябинской таможни задержали по подозрению в вымогательстве

Владимир Гефель, по версии следствия, требовал деньги от коммерсантов за возможность импорта товаров из Казахстана в РФ

Сегодня, 16 мая, суд в Москве изберет меру пресечения начальнику отдела по противодействию коррупции Челябинской таможни Владимиру Гефелю. Его подозревают в вымогательстве (статья 163 УК РФ), сообщает телеграм-канал «112».

По предварительной информации, Гефель организовал целую схему по требованию денег от бизнесменов. В ответ высокопоставленный таможенник помогал коммерсантам в перевозках через границу России из Казахстана. Правоохранители заинтересовались увеличением поставок и заподозрили, что через границу проходит контрабандный товар.

На звонок Первого областного информагентства в пресс-службе Челябинской таможни не ответили.