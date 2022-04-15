Прокуратура Ленинского района Магнитогорска направила в суд уголовное дело о получении взятки. Обвиняемый — начальник управления Госстройнадзора регионального министерства строительства Евгений Ефименко. Об этом сегодня, 15 апреля, сообщила старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.
По версии следствия, 20 июля прошлого года обвиняемый через посредника получил от предпринимателя взятку в виде скидки на сумму более 387 тысяч рублей на приобретенный в автосалоне автомобиль «Киа-Соренто». В обмен на это Ефименко предоставил заключение о соответствии объекта незавершенного строительства требованиям проектной документации.
Преступление выявили сотрудники управления ФСБ по Челябинской области.
Уголовное дело по пункту «в» части 5 статьи 290 УК РФ («Получение взятки») рассмотрит Орджоникидзевский районный суд Магнитогорска.
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