Начальник подразделения челябинской ТЭЦ отправлен под домашний арест

Мера пресечения избрана судом

Начальник структурного подразделения челябинской ТЭЦ-4 филиала «Энергосистема Урал», подозреваемый в получении коммерческого подкупа, отправлен под домашний арест до 19 июля 2021 года. Об этом сегодня, 21 мая, уточнили в пресс-службе областной прокуратуры.

Сотрудник ТЭЦ обвиняется в преступлении, предусмотренном ч. 8 ст. 204 УК РФ (незаконное получение коммерческого подкупа).

«По версии следствия, с декабря 2020 по май 2021 года мужчина незаконно получил от директора коммерческой организации 240 тысяч рублей. Эта часть от суммы, составляющей коммерческий подкуп свыше 1,8 миллиона рублей. За это необходимо было подписать акт выполненных работ по техническому обслуживанию системы сигнализации и автоматического пожаротушения», — рассказала старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

Суд избрал обвиняемому меру пресечения в виде домашнего ареста сроком на два месяца.

Как ранее сообщал наш сайт, сотрудник ТЭЦ задержан 20 мая.