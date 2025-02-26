Начальник почты в Ленинском районе Челябинска присвоила 2 млн рублей

Молодая женщина несколько месяцев переводила деньги на личную карту

Начальник одного из почтовых отделений в Ленинском районе Челябинска присвоила два миллиона рублей, сообщает пресс-служба УМВД России по городу Челябинску.

Несколько месяцев 28‑летняя женщина переводила деньги со счета почтового отделения на личный банковский счет.

«Возбуждено уголовное дело по статье „Присвоение и растрата“. Санкция данной части статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет», — рассказали в полиции.

Успела ли дама потратить чужие деньги и как она вообще решилась на такой шаг, не сообщается.