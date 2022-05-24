Начальник отделения почты в Челябинской области пойдет под суд за растрату 160 тысяч рублей

По версии следствия, женщина проводила платежи мимо кассы

Прокуратура Нагайбакского района утвердила обвинительное заключение в отношении начальника отделения почтовой связи. Она пойдет под суд по обвинению в присвоении и растрате (часть 3 статьи 160 УК РФ).

По версии следствия, женщина возглавляла почтовое отделение в Нагайбакском районе и в период с декабря 2021 года по январь 2022 года принимала деньги от клиентов, часть из которых не передавала в главную кассу, а похищала.

«Обвиняемая похитила около 160 тысяч рублей и распорядилась по собственному усмотрению», — рассказали в прокуратуре.

Как ранее сообщал наш сайт, в Челябинской области 35-летней женщине избирают меру пресечения за растрату и присвоение денег с использованием служебного положения. Начальница организации по предоставлению услуг населению в Верхнеуральском районе забрала из кассы 155 тысяч рублей.