Начальник отделения ГАИ в Челябинской области брал взятки щебнем и черноземом

Общая стоимость материалов оценивается как «значительная»

Главный гаишник Кунашакского округа задержан и подозревается в получении крупной взятки стройматериалами и грунтом за покрытие нарушений водителей грузовиков, сообщает пресс-служба СУ СКР по Челябинской области.

По данным следствия, с апреля по сентябрь 2023 года начальник отделения Госавтоинспекции через посредников получил от директора местной коммерческой организации незаконное вознаграждение. Вместо денег ему доставили 40 тонн щебня и 30 тонн чернозема. Общая стоимость материалов оценивается как «значительная».

«Взятка предназначалась за систематическое несоставление протоколов об административных правонарушениях в отношении водителей грузового автотранспорта этой компании, которые допускали нарушения ПДД на территории муниципалитета», — отмечается в сообщении.

Дело возбуждено по части 3 статьи 290 УК РФ (получение взятки в значительном размере за совершение заведомо незаконных действий). Максимальная санкция статьи предусматривает до 8 лет лишения свободы.

Оперативную разработку и задержание провели сотрудники УФСБ России по Челябинской области. На текущий момент следователи уже провели обыски по месту жительства подозреваемого. Решается вопрос о предъявлении ему официального обвинения и избрании меры пресечения.

Расследование уголовного дела продолжается.