Начальник отдела ФССП в Челябинске задержан за сотрудничество с ОПГ

За вознаграждение от преступного сообщества он «пробивал» данные граждан через закрытые базы

В Челябинске по подозрению в получении взятки задержан начальник отдела по работе с юридическими лицами Главного управления Федеральной службы судебных приставов по Челябинской области Виталий Рогозин. Деньги высокопоставленный пристав брал от представителей криминального сообщества, передает корреспондент ИА «Первое областное».

Со ссылкой на источник сообщается, что преступное сообщество занималось вымогательством. Рогозин — в целях личного обогащения — «пробивал» данные граждан через ведомственные информационные базы службы. Полученные сведения передавал представителям криминалитета.

Следственный комитет возбудил в отношении должностного лица уголовное дело по части 3 статьи 290 УК России (получение взятки).

По месту жительства и работы проводятся обыски, а также следственно-оперативные мероприятия по документированию дополнительных эпизодов противоправной деятельности.