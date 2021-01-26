На жителя Златоуста завели уголовное дело за нанесенные сыну побои

Пьяный мужчина избивал 14-летнего подростка

В Челябинской области возбуждено уголовное дело в отношении 47-летнего жителя Златоуста. Мужчина подозревается в истязании несовершеннолетнего.

По версии следствия, в декабре прошлого года мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, неоднократно избивал своего 14-летнего сына. Следы побоев увидела мать и обратилась в полицию.

«В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения в отношении подозреваемого и предъявлении обвинения. Проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы», — сообщили в пресс-службе СУ СКР по Челябинской области.

Органы опеки рассмотрят вопрос о лишении родительских прав.