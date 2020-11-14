На жителя Златоуста завели уголовное дело за ложный донос

Мужчина сделал всё возможное, чтобы не попасть под статью, но только усугубил ситуацию.

В Златоусте Челябинской области 28-летний местный житель обратился в отделение полиции с заявлением об угоне автомобиля отечественного производства. Однако в ходе проведения необходимых мероприятий правоохранители выяснили, что машину златоустовца никто не угонял. Подробнее рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Как установили полицейские, мужчина сообщил об угоне авто с целью ввести правоохранителей в заблуждение. По данным сотрудников ОП «Новозлатоустовский» регионального ОМВД России, он управлял своим автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, а когда сотрудники ГИБДД попытались остановить нарушителя, он поспешил скрыться. Бросив машину, местный житель забежал к себе в квартиру и сообщил полицейским об угоне.

«По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 306 Уголовного кодекса Российской Федерации („Заведомо ложный донос“). Максимальная санкция данной части статьи — лишение свободы на срок до двух лет»,— прокомментировали в ведомстве.

В отношении жителя Златоуста уже избрана мера пресечения: его оставили под подпиской о невыезде.