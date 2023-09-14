На жителя Челябинска, подобравшего на улице чужой телефон, завели уголовное дело

Мужчина признался, что хотел заработать на перепродаже смартфона

41-летняя жительница Челябинска возле дома на проспекте Победы выронила телефон стоимостью 60 тысяч рублей. Оказалось, что это заметил неизвестный мужчина, который забрал гаджет себе. Подробности сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

Полицейские установили местонахождение телефона, а также личность мужчины и его возможный адрес. Позже подозреваемого задержали. Им оказался ранее не судимый 48-летний местный житель. Он пояснил, что действительно видел, как выпал телефон. Мужчина подумал, что сможет неплохо заработать и продал гаджет случайному прохожему.

Полиция возбудила уголовное дело о краже (часть 2 статьи 158 УК РФ). Мужчине мерой пресечения избрали подписку о невыезде и надлежащем поведении.

«Присвоение себе найденного чужого телефона или иного имущества является преступлением. Если гражданин нашел чужую вещь и не предпринял мер к нахождению ее законного владельца, это является кражей, что влечет наступление уголовной ответственности», — отметили в пресс-службе областной полиции.

Напомним, ранее житель Челябинской области угнал автомобиль, чтобы покататься на нем. Полиция возбудила уголовное дело.