На железной дороге под Челябинском сотрудники ФСБ взяли с поличным трех диверсантов

Злоумышленники пытались вывести из строя тяговую подстанцию на Транссибе

5 января Центральный районный суд Челябинска отправил под стражу трех мужчин, задержанных сотрудниками УФСБ по Челябинской области. Троица обвиняется в покушении на диверсию — попытке нарушить электроснабжение на Транссибирской железнодорожной магистрали, сообщил Первому областному информагентству источник в правоохранительных органах.



По информации источника, мужчины были задержаны с поличным, когда собирались вывести из строя тяговую подстанцию на одной из железнодорожных станций ЮУЖД под Челябинском. У обвиняемых в диверсии были изъяты специфическое оборудование и горючие материалы. Довести свой замысел до конца они не успели.

В пресс-службе УФСБ по Челябинской области не раскрывают подробностей происшествия, но подтверждают факт задержания неизвестных, возбуждения уголовного дела и избрания меры пресечения.