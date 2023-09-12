На железнодорожной станции в Челябинске дети разбили светофор

Родителей первоклассников привлекли к административной ответственности

Транспортные полицейские установили личности двоих первоклассников, которые разбили маневровый светофор на железнодорожной станции в Челябинске, сообщили в Южно-Уральском ЛУ МВД РФ на транспорте.

Сообщение о происшествии поступило в дежурную часть вечером 10 сентября. На светофоре дети разбили линзы синего и белого огня.

«В отношении родителей мальчиков сотрудники транспортной полиции составили административные протоколы по статье 5.35 КоАП РФ „Неисполнение или ненадлежащее исполнение родителями обязанностей по содержанию, воспитанию, обучению, защите прав и интересов несовершеннолетних“», — сообщили в ведомстве.

Материалы направлены в школу и комиссию по делам несовершеннолетних.