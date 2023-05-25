На железнодорожном вокзале Челябинска опрокинулись вагоны с щебнем

Транспортная прокуратура выясняет обстоятельства происшествия

В Челябинске вечером 24 мая на железнодорожном вокзале с рельсов сошли три вагона с щебнем, а два из них опрокинулись. Челябинский транспортный прокурор уже посетил место происшествия. Специалисты разбираются в причинах случившегося, сообщает пресс-служба прокуратуры.

«24 мая 2023 года в 21:23 на 53 пути парка „Д“ станции Челябинск-Главный Южно-Уральской железной дороги произошел сход трех вагонов грузового поезда с щебнем, два из которых с опрокидыванием. Транспортной прокуратурой организованы надзорные мероприятия в части соблюдения законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта»,— сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры.

По данным ведомства, задержек движения пассажирских поездов нет. Обошлось без пострадавших. Окружающей среде вред не нанесен.