На заводе в Ленинском районе Челябинска обнаружили тело охранника

Мужчина находился в командировке

В Ленинском районе Челябинска на предприятии обнаружили тело охранника, который прибыл в столицу Южного Урала в командировку. Как сообщил журналисту ИА «Первое областное» источник, мужчина покончил с собой.

«На заводе „Сигнал“ в машине нашли труп охранника. Мужчине было 43 года, он приехал в Челябинск в качестве сопровождающего. Незадолго до смерти он разговаривал по телефону со своей девушкой. Не знаю, что могло произойти»,— рассказал источник.

В пресс-службе следственного управления СК России по Челябинской области журналисту ИА «Первое областное» эту информацию подтвердили и добавили, что в следственном отделе по Ленинскому району проводится доследственная проверка.