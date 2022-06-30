На заводе в Копейске погиб рабочий

Мужчина получил травмы при демонтаже металлоконструкций

В Копейске на заводе погиб 34-летний рабочий. Об этом сегодня, 30 июня, сообщили в СУ СКР по Челябинской области.

ЧП случилось 28 июня. Мужчина получил смертельную травму во время демонтажа металлоконструкций.

«В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, в том числе выполнение на объекте требований техники безопасности при производстве работ», — сообщили в региональном СУ СКР.

Как ранее сообщал наш сайт, на строительной площадке по адресу Университетская Набережная, 127 в Челябинске погиб рабочий.

На площадке «Южуралзолота» погиб рабочий. Трагедия произошла 24 января на карьере «Светлинский» АО «ЮГК».

В ночь с 12 на 13 апреля во время смены на челябинском заводе рабочий упал в резервуар с графитовой смесью и погиб.