На заснеженной трассе в Челябинской области в лобовом ДТП погибли два водителя

ГИБДД предупреждает о сложных погодных условиях и просит воздержаться от дальних поездок

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Сегодня днем, 31 марта, на 286-м километре автодороги Бирск — Сатка в Саткинском районе в лобовом ДТП погибли два водителя. Об этом сообщили в УГИБДД по Челябинской области.

Авария случилась в 14:40.

По предварительным данным, 32-летний водитель «Киа-Спектра» в условиях снегопада не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с «Шевроле-Нивой». За рулем встречного авто находился 65-летний мужчина.

«В результате происшествия оба водителя скончались до прибытия скорой медицинской помощи», — добавили в УГИБДД.

Сегодня, 31 марта, из-за аварии на трассе М-5 в Республике Башкортостан затруднено движение и в Челябинской области, особенно в Ашинском районе.

Напоминаем, днем 31 марта в горных районах Челябинской области наблюдаются осадки в виде мокрого снега и дождя, на дорогах местами сильная гололедица. Автомобилистов просят быть особенно внимательными на дорогах, соблюдать дистанцию и скоростной режим, который соответствует погодным условиям. А лучше всего воздержаться от дальних поездок.

