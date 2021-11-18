На заснеженной трассе в Челябинской области в ДТП пострадали четыре человека

Водитель AUDI Q5 выехал на полосу встречного движения

На 60-м км автодороги Долгодеревенское — Аргаяш — Кузнецкое — Кыштым 45-летний водитель AUDI Q5 в условиях снегопада нарушил правила расположения транспортного средства на проезжей части, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с Honda. Об этом сегодня, 18 ноября, сообщили в УГИБДД по Челябинской области.

Авария случилась накануне вечером. За рулем автомобиля Honda находился 25-летний мужчина.

«В результате происшествия оба водителя и два пассажира получили телесные повреждения и были госпитализированы — 49-летнюю женщину и 23-летнего молодого человека госпитализировали», — рассказали в областной Госавтоинспекции.

Как ранее сообщал наш сайт, накануне днем на участке между станцией Кропачево и Симом, на 1602-м километре автодороги Москва — Челябинск, 32-летний водитель «Скании» с полуприцепом «Кроне», житель Казахстана, не смог выбрать безопасную дистанцию и въехал в едущую впереди «Газель». От удара «Газель» развернуло в обратную сторону. Пострадала не только машина, но и водитель — 34-летний житель Башкортостана получил травмы.



