На площадке «Южуралзолота» погиб рабочий. Трагедия произошла 24 января на карьере «Светлинский» АО «ЮГК». Водитель самосвала двигался по технической дороге внутри карьера, значительно превысил скорость и не справился с управлением, рассказали ИА «Первое областное» в пресс-службе предприятия.
Машина врезалась в предохранительный вал и опрокинулась. Водитель получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался. По факту ЧП проводится расследование.
«В связи с произошедшим на предприятии усилены меры профилактики нарушений правил безопасности. Проведены собрания с водителями карьерной техники, дополнительно проработаны правила движения по карьерным автодорогам и соблюдения скоростного режима. Ежедневно перед выходом на рейс водители проходят инструктаж по технике безопасности», — сообщили в пресс-службе предприятия.
Коллектив выразил соболезнования семье погибшего.