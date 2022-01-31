На «Южуралзолоте» погиб рабочий

Водитель самосвала опрокинулся на территории карьера

На площадке «Южуралзолота» погиб рабочий. Трагедия произошла 24 января на карьере «Светлинский» АО «ЮГК». Водитель самосвала двигался по технической дороге внутри карьера, значительно превысил скорость и не справился с управлением, рассказали ИА «Первое областное» в пресс-службе предприятия.

Машина врезалась в предохранительный вал и опрокинулась. Водитель получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался. По факту ЧП проводится расследование.

«В связи с произошедшим на предприятии усилены меры профилактики нарушений правил безопасности. Проведены собрания с водителями карьерной техники, дополнительно проработаны правила движения по карьерным автодорогам и соблюдения скоростного режима. Ежедневно перед выходом на рейс водители проходят инструктаж по технике безопасности», — сообщили в пресс-службе предприятия.

Коллектив выразил соболезнования семье погибшего.