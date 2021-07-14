На южноуральском предприятии выявили незаконную поставку стройматериалов

Сотрудник отдела закупок продал контракт за 80 тысяч рублей

В Челябинской области на промышленном предприятии сотрудник отдела закупок подозревается в совершении должностного преступления. Региональный СК возбудил уголовное дело в отношении специалиста, который подозревается в получении вознаграждения за обеспечения контракта, сообщает пресс-служба следственного управления.

По версии следствия, весной этого года специалист отдела материально-технического обеспечения одного из промышленных предприятий области получил от представителя частной фирмы вознаграждение в 80 тысяч рублей. За это он обеспечил заключение контракта на поставку строительных материалов.

«Преступление выявлено сотрудниками управления ФСБ Российской Федерации по Челябинской области, осуществляющими оперативное сопровождение по уголовному делу. Решается вопрос об избрании меры пресечения и предъявлении обвинения. Проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы», — пояснили в ведомстве.

Расследование уголовного дела продолжается.