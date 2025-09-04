На Южном Урале женщина отсудила 460 тысяч за гибель сестры‑близнеца в ДТП

Суд взыскал с виновника моральную компенсацию и расходы на похороны

Жительница ХМАО выиграла суд у водителя, по вине которого в Челябинской области погибла ее сестра-близнец. Решение Южноуральского городского суда удовлетворило практически все исковые требования женщины, включая компенсацию морального ущерба. Общая сумма взысканий превысила 460 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе суда.

Трагедия произошла в декабре 2024 года на улице Космонавтов в Южноуральске. Виновный сбил женщину, когда она переходила проезжую часть. Пострадавшую забрали в больницу, там она скончалась от полученных травм.

Как установил суд, единственной близкой родственницей погибшей была ее сестра-близнец. В исковом заявлении она указала, что в результате ДТП ей был причинен тяжелейший моральный вред от потери самого родного человека. Кроме того, она понесла существенные финансовые затраты, связанные с погребением: оплатой гроба и его доставки, организацией поминального обеда, установкой памятника и благоустройством могилы. Также были заявлены транспортные расходы на приезд к месту захоронения.

В судебном заседании ответчик пытался оспорить свою вину, утверждая, что пешеход появился на проезжей части внезапно из-за другого автомобиля, выезжавшего с парковки, что лишило его возможности вовремя среагировать и избежать наезда.

Однако позицию сестры погибшей поддержал прокурор. Он счел требования обоснованными и подлежащими удовлетворению. Суд частично удовлетворил иск.