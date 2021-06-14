На Южном Урале затруднено движение по горному участку федеральной трассы М-5

Причина пробки — ДТП на границе Челябинской области и Башкортостана

С середины дня 14 июня на федеральной трассе М-5 «Урал» в Челябинской области затруднено движение в сторону центра региона. Спасатели и полицейские уже несколько часов разбираются с последствиями серьезного ДТП недалеко от Аши, сообщили Первому областному информагентству в пресс-службе ГУ МВД.



По данным регионального ГУ МВД, в середине дня 14 июня на федеральной автомагистрали произошло столкновение КАМАЗа и двух легковых автомобилей, «Шкоды» и «Опеля». В результате столкновения грузовик вылетел с дороги. Легковые автомобили остались на обочине. Водитель «Опеля», 23-летняя девушка, получила травмы и была госпитализирована, других пострадавших нет.

Сотрудники ГИБДД уточняют причины происшествия. Известно, что неподалеку от места аварии ведутся дорожные ремонтные дороги, все вместе затрудняет трафик транспорта в сторону Челябинска.