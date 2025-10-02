На Южном Урале задержали 36‑летнего сторонника проукраинской организации

Следствие считает, что он переводил деньги на печатные материалы и публиковал пропагандистские сообщения в мессенджере



В Магнитогорске сотрудники Центра по противодействию экстремизму ГУ МВД по Челябинской области совместно с УФСБ России по региону при силовой поддержке Росгвардии задержали 36‑летнего жителя. Мужчину подозревают в деятельности против безопасности государства. По версии следствия, он финансировал деятельность проукраинского международного псевдорелигиозного общественного движения, признанного Генеральной прокуратурой нежелательным на территории Российской Федерации. Об этом сообщили пресс-службы ведомств.

По данным правоохранительных органов, в марте прошлого года мужчина перевел денежные средства на приобретение печатных материалов, издаваемых участниками указанной структуры, для их последующего распространения.

Кроме того, в сентябре прошлого года он разместил в одном из мессенджеров материалы этой организации, содержащие признаки пропаганды ее идеологии.

Следователи Орджоникидзевского межрайонного следственного отдела СУ СК России по Челябинской области возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 284.1 УК РФ — оказание финансовых услуг, предназначенных для обеспечения деятельности иностранной или международной организации, признанной нежелательной на территории Российской Федерации. Проводятся следственные действия.

УФСБ России по Челябинской области также сообщило о пресечении противоправной деятельности 36‑летнего жителя региона, направленной против безопасности государства. По материалам ведомства установлен факт публикации в публичном телеграм-канале пропагандистских материалов нежелательного проукраинского движения, а также перевод денежных средств в его поддержку. На основании результатов оперативно-разыскной деятельности возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 284.1 УК РФ.