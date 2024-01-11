На Южном Урале выявили более 150 нарушителей миграционного законодательства

Таковы итоги двух дней операции «Нелегальный мигрант»

За два дня на Южном Урале полицейские привлекли в ответственности более 150 иностранцев, нарушивших миграционное законодательство, сообщает в четверг, 11 января, пресс-служба ГУ МВД Челябинской области.

«Задокументировано 32 преступления в сфере миграции, в том числе выявлен факт подделки документов, два факта незаконного пересечения Государственной границы РФ 23 факта фиктивной постановки иностранцев на миграционный учет», — отмечают в пресс-службе.

Возбуждено 15 уголовных дел. Закрыт въезд в страну 18 иностранным гражданам. В отношении 15 иностранцев приняты решения об административном выдворении за пределы страны.

Представитель военного комиссариата вручил повестки для явки в военкоматы лицам, приобретшим российское гражданство и подлежащих постановке на воинский учет.

Кроме того, в отношении лица, ранее являвшегося гражданином ближнего зарубежья, принято решение о прекращении гражданства Российской Федерации за уклонение от исполнения им обязанности по постановке на воинский учет.

В ходе мероприятий все мигранты проверены на причастность к совершению преступлений, дактилоскопированы и поставлены на фотоучет.