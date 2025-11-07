На Южном Урале вынесли приговор за хищение дизтоплива на 18 млн рублей

В пятерке осужденных — бывший депутат

В Челябинской области вынесен приговор банде местных жителей, которые больше года сливали дизтопливо из нефтепровода в Сосновском районе. Сроки получили пять человек, в том числе депутат местного Собрания депутатов, сообщает пресс-служба регионального следственного управления СКР.

«Установлено, что в период с 1 марта 2023 года по 26 марта 2024-го осужденные, действуя группой лиц по предварительному сговору под руководством депутата, используя незаконно изготовленную врезку на участке магистрального нефтепродуктопровода „Уфа — Петропавловск“, тайно похитили более 365 тонн дизельного топлива на общую сумму свыше 18 миллионов рублей», — говорится в сообщении.

Преступления выявлены сотрудниками УФСБ России по Челябинской области, которыми осуществлялось оперативное сопровождение по уголовному делу, возбужденному по статье о краже.

Собранные следователем второго отдела по расследованию особо важных дел доказательства суд счел достаточными для вынесения приговора по пункту «б» части 4 статьи 158 УК РФ (кража, совершенная организованной группой в особо крупном размере). Каждый из сообщников получил 3 года колонии. Исковые требования потерпевшей стороны удовлетворены на сумму свыше 16 миллионов рублей с учетом возмещенного ущерба.