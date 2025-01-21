На Южном Урале вступил в законную силу приговор об убийстве ребенка 27 лет назад

Осужденному сейчас 44 года, убитой им девочке могло быть уже 33

В Челябинской области вступил в законную силу приговор об убийстве ребенка 27-летней давности в Сосновском районе, сообщает пресс-центр региональной прокуратуры.

Суд установил, что в декабре 1997 года шестилетняя малышка была убита с особой жестокостью в поселке Рощино. И причастен к этому осужденный, которому на тот момент было 17 лет.

«Предварительное следствие по делу представляло особую сложность, поскольку преступление совершено в условиях неочевидности: труп девочки нашли спустя полгода на чердаке дома, где проживал подсудимый, однако его причастность тогда не была доказана», — рассказали в прокуратуре.

В 2024 году с учетом предоставленных прокурором доказательств суд пришел к выводу о виновности осужденного в убийстве несовершеннолетней, и 44-летний мужчина был приговорен к 6 годам 6 месяцам колонии общего режима.

Приговор обжаловала сторона защиты: адвокат просил его отменить и оправдать осужденного в связи с непричастностью. Апелляционная инстанция Челябинского областного суда с учетом позиции прокурора оставила приговор без изменения, жалобу — без удовлетворения.

Приговор вступил в законную силу.