В Челябинской области оглашен приговор учителю, который покусился на половую неприкосновенность ребенка. Вопиющее преступление произошло в августе 2023 года в поселке Есаульском.
По версии следствия, мужчина посадил девочку в свой автомобиль, увез на кладбище в Касарги, где завязал ей глаза и надругался. Ребенок все рассказал родителям, педофила задержали.
До задержания он работал учителем русского языка и литературы в одном из образовательных центров Челябинска.
Ранее ИА «Первое областное» сообщало, что преподаватель признал свою вину. Во время следствия он находился в СИЗО.
Приговором Сосновского районного суда Максим М. признан виновным в совершении насильственных действий сексуального характера. Ему назначено наказание в виде 13 лет и 6 месяцев колонии строгого режима. Также ему запрещено в течение 15 лет после освобождения заниматься деятельностью, связанной с работой в детских учреждениях системы воспитания, образования и здравоохранения. Кроме того, суд взыскал с педофила компенсацию морального вреда в пользу потерпевшей – 2 миллиона рублей.
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