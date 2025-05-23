На Южном Урале у матери, заказавшей убийство дочки, детей забрали в детдом

В семье было четверо девочек

В Кизильском районе Челябинской области произошла ужасная история. 46-летняя мать попыталась убить свою 12-летнюю дочь. Она наняла для этого односельчанина, предложив ему 100 тысяч рублей за убийство. Женщина сказала, что девочка плохо себя ведет. События разворачивались в доме № 8 по переулку Северному в поселке Измайловский.

Мужчина был шокирован. Он трижды переспросил женщину, убеждаясь в серьезности ее намерений. Каждый раз она отвечала: «Топи». Однако, мужчина не стал исполнять ее просьбу. Он вывел девочку из дома и сразу пошел в полицию.

У женщины четверо дочерей. Трое из них от первого брака, отец которых умер. Четвертая дочь — от второго брака, женщина сейчас разведена. Мать злоупотребляла алкоголем. Семья недавно переехала из Свердловской области. В Свердловской области женщина уже привлекалась к ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. Все девочки хорошо учились в школе. После случившегося детей забрали из семьи и отправили в детский дом.

Женщине предъявлено обвинение в подстрекательстве к убийству малолетнего из корыстных побуждений. Ведется следствие. Решается вопрос о мере пресечения. Назначены экспертизы. Прокуратура проверяет работу органов профилактики.