На Южном Урале трех человек задержали за публикации в интернете

Двое из задержанных — сторонники украинских националистов, третий — приверженец радикального ислама

В Челябинской области пресечены преступления трех жителей региона против общественной безопасности, основ конституционного строя и безопасности государства. Сотрудники регионального управления ФСБ России вышли на них по следам публикаций в соцсетях, сообщает пресс-служба ведомства.

«В период с ноября по декабрь 2024 года были установлены двое южноуральцев — сторонников украинских националистических структур и приверженцев запрещенной террористической организации, третий — крайний сторонник идеологии радикального ислама», — говорится в сообщении.

Сообщается, что все задержанные в разное время разместили в публичном доступе публикации, где содержались призывы к посягательству на жизнь представителей органов госвласти, совершению терактов и прочее.

В отношении задержанных возбуждены дела по части 2 статьи 205.2 УК РФ (публичное оправдание терроризма), части 2 статьи 280 УК РФ (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности) и части 2 статьи 280.4 УК РФ (публичные призывы к деятельности, направленной против безопасности государства).

Всем им предъявлены обвинения. Проводятся следственные действия по закреплению доказательной базы, установлению и документированию иных возможных фактов противоправной деятельности задержанных.