На Южном Урале тепличное хозяйство оштрафовали на 18 млн рублей за наемный труд гастарбайтеров

Владельцы бизнеса скрыли трудоустройство мигрантов от государства

Тепличное хозяйство заплатит почти 18 млн рублей за нарушения при трудоустройстве мигрантов, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области. Полиция Усть-Катава составила протокол на владельца тепличного хозяйства, где работали гастарбайтеры из Средней Азии. Предприниматель трудоустроил 89 мигрантов, но поленился сообщить об этом в миграционную службу. А такая забывчивость недопустима по российским законам.

«Позже суд вынес решение оштрафовать хозяйство на 200 тысяч рублей за каждое ненадлежащее уведомление. Нарушитель должен заплатить в бюджет Российской Федерации 17 миллионов 800 тысяч рублей»,

— рассказывают в пресс-службе.

Напомним, работодатели обязаны уведомлять государство о заключении или прекращении трудового договора с иностранцами в течение трех рабочих дней. В противном случае им грозит штраф до 800 тысяч рублей за каждого иностранного работника либо приостановление деятельности до 90 суток.