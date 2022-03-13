«Позже суд вынес решение оштрафовать хозяйство на 200 тысяч рублей за каждое ненадлежащее уведомление. Нарушитель должен заплатить в бюджет Российской Федерации 17 миллионов 800 тысяч рублей», — рассказывают в пресс-службе.
Напомним, работодатели обязаны уведомлять государство о заключении или прекращении трудового договора с иностранцами в течение трех рабочих дней. В противном случае им грозит штраф до 800 тысяч рублей за каждого иностранного работника либо приостановление деятельности до 90 суток.