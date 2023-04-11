«Житель поселка Верхняя Лука ушел рыбачить еще до восхода. Около 9 часов утра он почувствовал боли в области груди, попытался подняться и вернуться домой, но его ноги потеряли чувствительность и перестали повиноваться. Только в полдень рыбак позвонил родственникам, а они вызвали спасателей», — рассказывают в пресс-службе.
Рыбак сидел у кромки воды под высоким берегом. Чтобы поднять мужчину наверх (а он, к тому же, оказался тучным), спасатели уложили его на спинальный щит и при помощи родственников донесли до дороги, где уже стояла скорая помощь.
Медики говорят, что при любом подозрении на инфаркт (а недуг дает боль за грудиной, которая не проходит после смены позы) следует сразу же вызывать скорую.
При угрозе жизни, здоровью следует обращаться по телефону 112.
Между тем в Магнитогорске молодого рабочего придавило рулоном металла: 30-летний мужчина получил серьезные травмы ног.