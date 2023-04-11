На Южном Урале спасатели эвакуировали с реки рыбака с инфарктом

Мужчина три часа терпел боль, а потом все-таки решил вызвать помощь

Спасатели Усть-Катава эвакуировали в больницу 65-летнего рыбака с инфарктом. Мужчине стало плохо прямо на берегу реки Юрюзань, сообщает пресс-служба Поисково-спасательной службы Челябинской области.

«Житель поселка Верхняя Лука ушел рыбачить еще до восхода. Около 9 часов утра он почувствовал боли в области груди, попытался подняться и вернуться домой, но его ноги потеряли чувствительность и перестали повиноваться. Только в полдень рыбак позвонил родственникам, а они вызвали спасателей»,

— рассказывают в пресс-службе.

Рыбак сидел у кромки воды под высоким берегом. Чтобы поднять мужчину наверх (а он, к тому же, оказался тучным), спасатели уложили его на спинальный щит и при помощи родственников донесли до дороги, где уже стояла скорая помощь.

Медики говорят, что при любом подозрении на инфаркт (а недуг дает боль за грудиной, которая не проходит после смены позы) следует сразу же вызывать скорую.