Следственный комитет проводит проверку по факту смерти 13-летнего мальчик в Миассе. По предварительным данным, на подростка упал гипсокартонный лист, сообщил Первому областному информагентству представитель СК России по ЧО.
Трагедия произошла в семье, которая делала ремонт. Листы гипсокартона стояли в коридоре, но в какой-то момент упали и придавили ребенка насмерть. Мальчику было 13 лет.
По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
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