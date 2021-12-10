На Южном Урале ребенка насмерть придавило гипсокартоном

Следственный комитет проводит проверку

Следственный комитет проводит проверку по факту смерти 13-летнего мальчик в Миассе. По предварительным данным, на подростка упал гипсокартонный лист, сообщил Первому областному информагентству представитель СК России по ЧО.



Трагедия произошла в семье, которая делала ремонт. Листы гипсокартона стояли в коридоре, но в какой-то момент упали и придавили ребенка насмерть. Мальчику было 13 лет.



По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

