На Южном Урале раскрыли убийство оператора заправки 13 лет назад

Полиция задержала троих подозреваемых

В Челябинской области раскрыто особо тяжкое преступление 13‑летней давности — убийство оператора автозаправки на территории Аргаяшского района. Задержаны трое подозреваемых, сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.

Тело женщины с признаками насильственной смерти — следами удавки и разбитой головой — на автозаправочной станции в деревне Айбатова правоохранители обнаружили в феврале 2012 года. Из сейфа были похищены 400 тысяч рублей. Тогда следственные органы СУ СК России по Челябинской области возбудили уголовное дело об убийстве.

«По горячим следам преступление раскрыть не удалось, но работа продолжалась все эти годы. Следователи и полицейские установили, что к убийству причастны трое знакомых убитой, которым на момент совершения преступления было от 21 до 29 лет. Был проведен комплекс экспертиз, и в начале октября текущего года фигурантов задержали», — рассказали в полиции.

Как пояснили в Следственном комитете, после предъявления одному из соучастников неопровержимых доказательств его причастности и благодаря правильно выработанной следователем тактике допроса он дал признательные показания относительно обстоятельств преступления, изобличил соучастников, что позволило установить всю преступную схему:

«Двое соучастников напали на оператора, набросив ей на шею петлю из электропровода, и стали душить, затем нанесли металлическим предметом не менее девяти ударов по голове потерпевшей, от которых она упала на пол. В это время третья подельница караулила на улице. Убедившись, что потерпевшая не подает признаков жизни, обвиняемые обчистили сейф и скрылись. Потерпевшая вскоре скончалась от полученных травм», — говорится в сообщении СУ.

Троим задержанным предъявлено обвинение в совершении разбоя и убийстве, все они арестованы и будут ждать суда в СИЗО.