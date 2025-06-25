На Южном Урале раскрыли нападение на девушку, которое случилось четыре года назад

На помощь следствию пришла база данных геномной информации

Циничное нападение на несовершеннолетнюю девушку четырехлетней давности раскрыли полицейские и следователи СК в Челябинской области. Мужчину идентифицировали по следам ДНК, оставленным на месте совершения еще одного преступления, сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.

Сообщается, что инцидент произошел в августе 2021 года в селе Миасском Красноармейского района. Нетрезвый незнакомец напал на прохожую, схватил девушку за волосы, ударил ее головой о землю, надавил коленом на шею и попытался силой отнять мобильный телефон. Однако, встретив сопротивление, не смог завладеть телефоном, сорвал с плеча потерпевшей сумку и скрылся. Ремешок от сумки остался у девушки в руках. А на нем, как выяснилось, остались генетические следы преступника, которые своевременно были изъяты следователем в ходе проведения первоначальных следственных действий и поставлены на учет в федеральную базу данных геномной информации.

Четыре года преступник скрывался, но когда его вновь потянуло на кривую дорожку, его ДНК вновь всплыла, установлено ее совпадение со следами, обнаруженными на фрагменте ремня.

«После предъявления неопровержимых доказательств и благодаря правильно выбранной тактике допроса 37‑летний житель поселка Лесной дал признательные показания об обстоятельствах совершенного преступления», — говорят в полиции.

Мужчине предъявлено обвинение по части 1 статьи 162 УК РФ (разбой). В настоящее время расследование завершено. Материалы направлены в суд.