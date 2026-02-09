На Южном Урале продолжаются поиски 19‑летней девушки, пропавшей неделю назад

Группы уже обследовали местность площадью более 50 квадратных километров

В Еманжелинском районе Челябинской области не прекращаются поиски 19‑летней Елизаветы Овчинниковой, которая пропала 2 февраля, выйдя из дома в поселке Зауральском. Последний раз девушку видели на записи с камеры видеонаблюдения в подъезде ее дома.

К масштабной поисковой операции привлечены более ста человек. В ней участвуют спасатели регионального мобильного отряда, сотрудники полиции, МЧС, добровольцы отряда «ЛизаАлерт», волонтеры ПСО «Легион-Спас», а также местные жители. Работы координирует оперативный штаб, работающий круглосуточно в местном доме культуры на улице Пятилетки, дом 1.

Для обследования обширной и труднодоступной территории поисковики используют беспилотные летательные аппараты, внедорожники и снегоходы. В поисках также задействованы кинологические расчеты. На данный момент группы уже обследовали местность площадью более 50 квадратных километров, пройдя суммарно свыше 850 километров.

«В течение двух дней при минусовых температурах и плохих погодных условиях спасатели Мобильного поисково-спасательного отряда обследовали ближайшие населенные пункты в районе поселка Зауральского, территорию Березняковского ГОКа, а также линию электропередачи от поселка Депутатского до села Таянды», — передает поисково-спасательная служба.

Штаб обращается за помощью. Поисковикам необходимы аккумуляторы типа 18650 с зарядными устройствами, а также питьевая вода в бутылках объемом 0,5 и 1 литр. Но самая острая потребность — в новых добровольцах для продолжения активных поисков.

«В выходные искали круглосуточно. Ночью все группы вернулись с задач. Началась рабочая неделя — все разъехались на работу. Если будут новые вводные, будут работать автономные группы», — рассказала руководитель пресс-службы «Лиза Алерт» Татьяна Кайзер.

Напоминаем приметы девушки: худощавое телосложение, рост 173 сантиметра, темно-русые волосы и серо-зеленые глаза. В день исчезновения она была одета в черную куртку с капюшоном, черные штаны и черные ботинки.

Любую информацию, которая может помочь в розыске, просят сообщать инфоргу поиска Евгении по телефону 8‑951‑777‑80‑89, на горячую линию «ЛизаАлерт» 8‑800‑700‑54‑52 или по единому номеру экстренных служб 112.

Добровольцам, которые готовы присоединиться к работе, рекомендуют приезжать в теплой одежде, подходящей для леса, иметь с собой горячий чай, перекус, полностью заряженные средства связи и запасную одежду.

Напомним, следователи возбудили уголовное дело об убийстве, сообщили в пресс-службе следственного управления СК по региону.