На Южном Урале пресекли контрабанду прибора для создания военной техники

Отправитель груза задержан, ему грозит до семи лет заключения

УФСБ России по Челябинской области выявлена и пресечена отправка за границу прибора, который может быть использован для создания вооружения, передает корреспондент ИА «Первое областное» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий установлено, что незаконное перемещение за границу прибора для измерения радиационной активности в установках военного назначения в интересах иностранного государства организовал гражданин России.

«После оформления отправки груза в одну из стран Центрально-Азиатского региона через транспортную компанию он был задержан сотрудниками управления. Разрешительные документы на вывоз запрещенного груза из России у отправителя отсутствовали», — говорится в сообщении.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по пункту «в» части 2 статьи 226.1 УК РФ (незаконное перемещение через границу <...> радиационных источников, которые могут быть использованы при создании вооружения или военной техники). Санкция статьи предусматривает до семи лет лишения свободы со штрафом до 1 миллиона рублей.

Проводятся следственные действия по закреплению доказательной базы, установлению и документированию иных возможных фактов противоправной деятельности задержанного.