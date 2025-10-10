На Южном Урале предприниматель закапывал незаконные свалки вместо ликвидации

Ущерб землям сельских поселений в Кизильском округе оценивается почти в 30 миллионов рублей

В Кизильском округе Челябинской области возбуждено уголовное дело о нарушении правил охраны окружающей среды с причинением ущерба свыше 28,5 миллиона рублей. Местный предприниматель, работая по муниципальным контрактам по ликвидации незаконных свалок, не вывозил мусор на спецполигон, а просто закапывал его на месте, передает корреспондент ИА «Первое областное».

По данным следствия, в марте и июне 2024 года между администрациями Новопокровского, Зингейского и Обручевского сельских поселений и ООО «Строительная корпорация» заключены муниципальные контракты на ликвидацию несанкционированных свалок.

«Директор ООО, используя служебное положение и достоверно зная о том, что фактически вывоз мусора оттуда не осуществлен, изготовил и представил в администрации ложные сведения о выполнении работ в полном объеме. На основании подложных документов администрации поселений перевели на счета общества с ограниченной ответственностью более 26,4 миллиона рублей, которые подозреваемый похитил», — говорится в сообщении СУ СКР по Челябинской области.





Весной текущего года фигурант провернул свою схему в поселке Путь Октября: не обеспечил вывоз мусора на специализированный полигон, а просто закопал его.

«Преступные действия подозреваемого повлекли повлекли деградацию земель на территории площадью свыше 8 га, сумма ущерба составила около 28,5 миллиона рублей», — сообщили в пресс-центре прокуратуры.

В отношении директора фирмы возбуждены уголовные дела по трем эпизодам мошенничества в особо крупном размере, а также по статье 246 УК РФ (нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ). Подозреваемый задержан. По месту его жительства и работы прошли обыски, решается вопрос о предъявлении ему обвинения и избрании меры пресечения, выполняются иные следственные и процессуальные действия, направленные на закрепление доказательной базы.