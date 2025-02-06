На Южном Урале поймали мошенника, который «увел» аккаунт на «Госуслугах»

Эпичный захват организовали бойцы СОБРа

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Эпичный захват компьютерного мошенника в Челябинске: оперативники управления по борьбе с киберпреступлениями при содействии бойцов СОБР области задержали подозреваемого в неправомерном доступе к логину и паролю от персональной страницы местной жительницы на портале «Госуслуги», сообщает пресс-служба полицейского главка.

«В результате перехвата аккаунта доступ к странице законного пользователя был заблокирован. На пострадавшую были оформлены кредит на сумму около 60 тысяч рублей, а также заказы в рассрочку в интернет-магазинах», — рассказали в ведомстве.

В результате оперативно-разыскных мероприятий полицейским удалось установить местонахождение подозреваемого и задержать его по месту жительства. У него и у свидетелей прошли обыски.

Возбуждено уголовное дело.