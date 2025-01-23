На Южном Урале поймали «ипотечную» банду

Спецмероприятия прошли в Коркино, Еткульском и Еманжелинском районах

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В Челябинской области шесть человек подозреваются в махинациях с ипотечными кредитами. В домах шести фигурантов прошли обыски. Полиция и СОБР проводили спецмероприятия одновременно в Коркино, Еткульском и Еманжелинском районах, сообщает пресс-центр регионального главка.

«В ходе обысков изъяты деньги, банковские карты, телефоны и патроны к оружию», — рассказали в полиции.

Сообщается, что шести фигурантам вменяется мошенничество с жилищными кредитами, совершенное группой лиц по предварительному сговору.

«По версии следствия, в январе 2024 года подозреваемые оформили ипотеку на недееспособного гражданина для покупки недвижимости, предварительно завысив ее цену, вследствие чего похитили около 1,5 миллиона рублей у банка», — говорится в сообщении.

Трое фигурантов задержаны и помещены в ИВС.

Расследование продолжается.