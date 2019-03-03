/ На Южном Урале по факту гибели трех детей на пожаре возбуждено уголовное дело

Два мальчика и девочка не смогли выбраться из горящего дома.

Следственный комитет Российской Федерации по Челябинской области возбудил уголовное дело по факту гибели двух мальчиков 4 и 5 лет, и годовалой девочки, во время пожара в поселке Нововарламово Октябрьского района. Дети, по предварительным данным находящиеся без присмотра, не смогли выбраться из горящего жилого дома.

По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области возбуждено уголовное дело по признакам, преступления предусмотренного ч.3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). — сообщили сайту «Первый областной» в СУ СК РФ по Челябинской области.

Руководитель следственного управления взял на контроль расследование уголовного дела. На данный момент выясняются обстоятельства происшествия.