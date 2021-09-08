На Южном Урале осудили водителя загоревшегося во время прогулки на Тургояке катамарана

Во время ЧП пострадали двое взрослых и один ребенок

Златоустовская транспортная прокуратура завершила проверку обстоятельств происшествия на озере Тургояк, когда во время прогулки на катамаране вспыхнул аккумулятор. В результате ЧП пострадали три пассажира: мама, совершеннолетняя дочь и сын-подросток. Прокуратура нашла нарушения в работе местного инспекторского отделения Центра ГИМС ГУ МЧС России по Челябинской области, а на водителя катамарана следователи возбудили уголовное дело, сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры.

Напомним, инцидент произошел 6 августа на озере Тургояк. Мама с совершеннолетней дочерью и 10-летним сыном выехали на прогулку на катамаране. Судно уже отплыло на расстояние от берега, когда у него загорелся аккумулятор. Пассажиры получили ожоги и были госпитализированы в больницу. После проверки Златоустовской транспортной прокуратуры выяснилось, что катамаран не был зарегистрирован в реестре маломерных судов, отсутствовали судовой билет и бортовые номера.

«В нарушение закона должностными лицами Миасского инспекторского отделения Центра ГИМС ГУ МЧС России по Челябинской области возложенные полномочия по надзору за маломерными судами исполнялись не в полном объеме, что не позволило своевременно пресечь действия судоводителя — жителя города Миасса по эксплуатации маломерного судна с нарушением действующего законодательства», — сообщила уральская транспортная прокуратура. Начальнику Центра ГИМС ГУ МЧС России по Челябинской области внесено представление.

Кроме того, челябинский следственный комитет Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ возбудил уголовное дело в отношении судоводителя, который оказывал услугу по перевозке на маломерном судне. Суд города Златоуста запретил подозреваемому совершать ряд определенных действий, в том числе — управление маломерными моторными судами.