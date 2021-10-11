На Южном Урале осудили 29-летнего челябинца за реабилитацию нацизма

Мужчина разместил фото преступника на сайте «Бессмертного полка»

Челябинский областной суд вынес приговор 29-летнему челябинцу, который обвинялся в реабилитации нацизма. Мужчина признан виновным в уголовном деле за размещение фотографии нацистского преступника на сайте «Бессмертного полка». При этом челябинец указал, что на фото запечатлен некий «Гитенко Андрей Александрович», сообщает прокуратура Челябинской области.

5 мая 2021 года молодой человек оформил и отправил заявку для размещения на сайте «Бессмертного полка» изображения нациста, указав, что на фото запечатлен «Гитенко Андрей Александрович». При этом обвиняемый осознавал, что сайт «Бессмертный полк онлайн» предназначен для трансляции фотоизображений героев Великой Отечественной войны и иных лиц, противостоявших немецко-фашистским захватчикам и их пособникам.

Заявка была обнаружена модератором акции и заблокирована.

«Своими действиями злоумышленник совершил публичное оправдание нацизма путем отрицания фактов, установленных приговором Международного военного трибунала. Суд назначил виновному наказание в виде штрафа в размере 60 тыс. рублей», — сообщили в прокуратуре.

Ранее аналогичное уголовное дело возбуждено и в отношении 19-летнего южноуральца. Он также разместил фото нациста на сайте «Бессмертного полка».