На Южном Урале офицер получил 17 лет за организацию работы казино

Военнослужащий входил в состав ОПГ и за взятки предупреждал сообщников об облавах

Челябинский гарнизонный военный суд вынес приговор ОПГ, в состав которой входил военнослужащий регионального Погрануправления ФСБ России. Пользуясь служебным положением, мужчина прикрывал нелегальное казино, сообщили в пресс-службе суда.

«Установлено, что офицер был участником преступного сообщества и за взятки способствовал деятельности незаконного игорного заведения, регулярно предупреждая главаря ОПГ о планируемых оперативно-разыскных мероприятиях в отношении нелегального казино. За время работы игорного заведения преступное сообщество получило доход более 200 миллионов рублей, то есть в особо крупном размере», — рассказали в суде.

Военнослужащий признан виновным по части 3 статьи 171.2, части 3 статьи 210 УК РФ (организация азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны с использованием своего служебного положения в составе преступного сообщества), а также по пункту «в» части 5 статьи 290 УК РФ (получение взятки). Ему назначено наказание в виде 17 лет колонии строгого режима с лишением права в течение пяти лет занимать определенные должности и лишением воинского звания. Восемь его соучастников осуждены за участие в ОПГ и организацию казино.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован в апелляционном порядке.