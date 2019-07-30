На Южном Урале не смогли дозвониться до больницы с 461 раза

Женщина пыталась заказать больничный талон.

Жительница Магнитогорска не смогла взять больничный талон для своего ребенка, несмотря на то, что звонила в поликлинику 461 раз.

Согласно посту, который опубликовала женщина в социальных сетях, она начала звонить в больницу с восьми часов утра. Спустя полчаса пропущенных звонков, она начала набирать телефон больницы на другом телефоне.

«В девять часов, когда мы наконец-то смогли дозвониться до врача, я опять услышала фразу, что запись на прием окончена и мне нужно ждать до следующей пятницы. Пока бесплатно пройдешь врача, уже ребёнок в школу пойдёт», — рассказала жительница Магнитогорска.

Также, по словам женщины, сама она не смогла поехать в поликлинику за талоном, поскольку ей не с кем было оставить ребенка.