На Южном Урале направлено в суд дело о гибели рабочего после падения с 9‑го этажа

Инцидент произошел в ноябре 2024 года на строящемся объекте в микрорайоне Вишневая Горка

Дело о гибели рабочего после падения со строящегося здания в поселке Западном передано в суд для рассмотрения по существу. Представителя компании-подрядчика будут судить по части 2 статьи 216 УК РФ «Нарушение правил безопасности при ведении иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека», сообщает пресс-служба СУ СКР по Челябинской области.

Трагедия произошла в ноябре 2024 года в микрорайоне Вишневая Горка. По версии следствия, при выполнении погрузо-разгрузочных работ на балконе девятого этажа строящегося дома 58‑летний рабочий потерял равновесие и упал с объекта строительства, ударившись о твердую поверхность. От полученных травм мужчина умер.

«Указанное стало возможным, так как обвиняемый не организовал контроль за соблюдением работником требований безопасности при проведении работ на высоте и допустил потерпевшего на балкон без ограждения, не обеспечив его средствами индивидуальной защиты», — говорится в сообщении.

Следствием собрана достаточная доказательная база, уголовное дело после утверждения обвинительного заключения направлено в суд для рассмотрения по существу. Обвиняемому может грозить до 5 лет принудительных работ.